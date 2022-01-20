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Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

20.01.2022 11:20
Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Konya'da 11 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Konya'da 11 ayrı suçtan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma, yaralama, dolandırıcılık ve buna benzer 11 suç kaydı bulunan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F. A.'yı (40) yakalamak için çalışma başlattı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda, kayıtlı hiçbir adresi bulunmayan şahsın, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Zanlı, saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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