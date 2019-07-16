Son Dakika Haberleri: Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Konya'nın Ilgın ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Camiatik Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Afganistan uyruklu Mobarek Shah, bıçakla yaralandı.
Ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Hastanesi'ne kaldırılan Shah, ardından Konya'ya sevk edildi. Shah, Konya'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheliler J. A. (26) ile M.Ç. (38), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afganistan, Ilgın, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Beni taciz etti" deyip başına odunla vurup öldürdü, cesedi de tavana astı HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak S-400 açıklaması Esenyurt'ta metrobüste yangın Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:39:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]