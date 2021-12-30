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Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede - Son Dakika

Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede

30.12.2021 11:38
Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta 16 Aralık'taki olaya ilişkin çalışma yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının aralarında alacak meselesi bulunan Konya ile Adana'daki iki uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, iki ilde düzenledikleri operasyonda katil zanlısı Sinan A'nın da aralarında bulunduğu 6'sı kadın 17 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca ile metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin "uyuşturucu kullanma, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, yağma, gasp, mühür bozma, güveni kötüye kullanma ve fuhşa teşvik" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6'sı kadın 16 zanlı adliyeye sevk edildi, katil zanlısı Sinan A'nın işlemleri sürüyor.

Olay

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta 16 Aralık'ta Serhat Özkaya ile Cüneyt Ö. silahlı saldırıya uğramış, Özkaya olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan Cüneyt Ö. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede
Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede
Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede
Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede

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Uyuşturucu, Selçuklu, Aralık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 16 zanlı adliyede - Son Dakika
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