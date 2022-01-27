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KONYA'DA BU YIL KURAKLIK RİSKİ KALKTI - Son Dakika

KONYA'DA BU YIL KURAKLIK RİSKİ KALKTI

27.01.2022 11:41

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda son dönemlerdeki kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda son dönemlerdeki kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağcı, "Kuraklık bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de kötü etkiledi. Özellikle Konya bu kuraklıktan kötü etkilendi. Bu yıl gübre atamamıza rağmen yağan kar ve yağışlarla beraber, bizim şu an yüzümüz gülüyor. Konya Ovası'nda bu yıl kuraklık riski ortadan kalktı diyebiliriz." dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve kuraklık tehlikesi yaşayan Konya Ovası'nda son yağmur ve kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji verilerine göre ovada son 5 günde en fazla 121,3 milimetreyle Bozkır ilçesine yağış düşerken, merkez Meram ilçesinde bazı bölgelerine 32,8 milimetre bazı bölgesini de 37,4 milimetre yağış düştü.

YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR

Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağcı, yağışlarla birlikte bu yıl kuraklık tehlikesinin ortadan kalkmasını beklediklerini ifade etti. Yağcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin hububatta baş şehri olan Konya'da son beş yıl içerisinde görülen kuraklıktan dolayı çiftçiler olarak büyük zararlar gördük. Kuraklık bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de kötü etkiledi. Özellikle Konya bu kuraklıktan kötü etkilendi. Bu yıl gübre atamamıza rağmen yağan kar ve yağışlarla beraber, bizim şu an yüzümüz gülüyor. Belki şu an birçok evde dualar okunuyor. Sevincimizi ifade etmekte zorlanıyorum. Gelecek için hububatın arpa ve buğdayda, ülkemizin geçen yıl 5 milyon ton açık verdiğini düşünürsek, şu an da ithal etmek zorunda kaldığımız ürünlerde bu yol bu rahmetle beraber artık bu sıkıntıyı yaşamayacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim."

HASAT SEZONUNDA REKOR BEKLENİYOR

Yağcı, "Ülkelimizde geçen yıl 21 milyon tondan 14-15 milyon tonlara kadar ürünlerimiz düştü. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir rekolte kaybı yaşadık. Ancak bu yağışlar bildiğiniz üzere havadaki azotu da indirdiği için son yıllardaki en fazla ürünü alacağımızı düşünüyorum. Şubat ve mart ayına kadar yağışlar böyle devam ederse bu yıl 21-22 milyon ton ürün bekliyoruz. Son dönemlerin en yüksek yağış miktarlarına ulaştık Konya'da, yükseklerde 2 metre, şehir merkezlerinde ise 70-80 santimetreyi bulan bu kar yağışları bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

KURAKLIK TEHLİKESİ ORTADAN KALKTI

Kuraklık tehlikesinin yağan kar yağışıyla ortadan kalktığını belirten Yağcı, "İç Anadolu bölgesinde hububatın kalbi olan Konya'da artık tehlike tamamen ortadan kalktı. Şunu da ifade etmek isterim ki gübrede, yüzde 500'lere varan artışlar olmuştur. İlk ekimde taban gübrelerini atamadık. Fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı, bu kar sevincimiz havada kalmasın. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar şubat, mart ayına kadar bir düzenleme yapıp fiyatı uyguna düşerse çiftçi bu yıl en yüksek verimini sağlar." dedi.

GÜBRE ATILMASI GEREK AMA FİYATLAR ÇOK YÜKSEK

Mart ayına kadar bu yağışların devam etmesi gerektiğini söyleyen Konya Ovası çiftçisi Celalettin Tekin ise, "Bu yıl maşallah yağış çok iyi, hububatlar ektikten sonra sulama yapmadan yağmurla, bereketle buğdaylarımız arpalarımız çıktı. Geçen yıl yağış almadığımız için maliyetimiz arttı ve verimimiz düştü. Mart ayına kadar yağışlar böyle devam ederse bizim için çok iyi olur. Mart ayı ile Nisan yağmurları da devam ederse kıraçtaki hububatlar daha iyi olur. Gübre fiyatları çok yüksek alamadık. Şu an da tedarik yapamadık. Devletimiz tarafından bir çalışma veya indirim bekliyoruz. Havalar biraz açtıktan sonra ekinlerimize gübreleme yapılması gerek; ama şu an fiyatlar çok yüksek." dedi.

BEKLENTİ YÜKSEK

Çiftçi Eşref Akarsu da, "Maşallah güzel bereketli yağıyor. İnşallah arkası devam eder. 2021 yılı bize biraz kurak geçti. Sularımız aşırı şekilde düştü. İnşallah bu yıl öyle bir sıkıntımız olmayacaktır. Bu yağışlarla beraber bu yıl beklentimiz yüksek." şeklinde konuştu.

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KONYA'DA BU YIL KURAKLIK RİSKİ KALKTI
KONYA'DA BU YIL KURAKLIK RİSKİ KALKTI
KONYA'DA BU YIL KURAKLIK RİSKİ KALKTI

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Türkiye, Konya, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KONYA'DA BU YIL KURAKLIK RİSKİ KALKTI - Son Dakika
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