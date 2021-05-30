Darbedilen kadını kurtarmak isterken öldürülen Orhan Çumralıgil'in babası, oğluyla gurur duyuyor - Son Dakika

Konya'da bir apartman dairesinin girişinde iki kişinin darbettiği kadına yardım etmek isterken bıçaklanarak öldürülen boks antrenörü Orhan Çumralıgil'in babası, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Gelini ve 5 yaşındaki serebral palsi hastası torunu Elif ile oğlunun mezarını ziyaret eden acılı baba, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun delikanlı ve temiz yürekli bir insan olduğunu söyledi.

Turhan Çumralıgil, oğlunun yapılması gerekeni yapmaya çalıştığını ifade ederek, "Onunla gurur duyuyorum, ama insan üzülüyor. Oğlumun yaptığı insanlık göreviydi. Yardım edilmesi gereken bir insana yardım etmesin mi?" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Çumralıgil, "Geride bir eş, bir de 5 yaşında çocuk kaldı. Torunum, kapının zili çaldığında 'Babam geliyor.' diyor." ifadelerini kullandı.

Çumralıgil'in eniştesi Hikmet Fatih Dinçaslan ise kayınbiraderinin çok iyiliksever biri olduğunu belirtti.

Çumralıgil'in spor salonuna gelen çocuklara ücretsiz yüzme ve boks dersleri verdiğini anlatan Dinçaslan, "Biz onunla gurur duyuyoruz. Zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır. Orhan susmadı ve susmazdı. Çok genç yaşta hayatını kaybetti. Geride 5 yaşında serebral palsi hastası kızını bıraktı. Gördükçe yüreğimiz parçalanıyor." diye konuştu.

Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta bir apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmek isteyen Dündar K. (42) ile Orhan Çumralıgil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Ö, Dündar K. ile Orhan Çumralıgil'i bıçaklamıştı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çumralıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Fatih Ö. ile Yaşar K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.