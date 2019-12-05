Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan kocanın yargılanmasına devam edildi

Konya'nın Karatay ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber (53) ve taraf avukatları ile sanığın çocukları katıldı.

Berber savunmasında, eşinin, yanında çalıştığı Mehmet İ. ile görüşmesinden rahatsız olduğunu, bu konuda çabasına rağmen görüşmeye devam ettiklerini öne sürdü.

Eşi ve Mehmet İ'nin birlikte Konya'nın Bozkır ilçesine gittiğini ifade eden Berber, "Ben de onlarla gitmek istedim ama beni götürmediler. Eşim, onlarla gitmemem konusunda beni tehdit ediyordu. Evliliğimiz süresince onu hiç çalıştırmadım. Zaten ihtiyacımız da yoktu. Ancak çiftçilik yapan bu şahısla tanışmamızın ardından, eşim çalışmak istedi. Eşime bu konuda Mehmet İ'nin bazı ısrarlarda bulunduğunu düşünüyorum. Ben yokken evime girip çıkmasından, eşimle sık sık telefonla konuşmasından rahatsızlık duyuyordum. Eşime benden habersiz 6 bin lira para verdiğini duydum. Benim haberim yokken neden eşime para veriyor anlayamadım." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen Mehmet İ. de sanık ve maktulü 2-3 yıldır tanıdığını söyledi.

Olayla bir bağlantısının bulunmadığını belirten Mehmet İ, "Ben tarımla uğraşıyorum. Sanığın eşi Müslime Berber de bana ait tarlada, yevmiye karşılığında bir süre işçi olarak çalıştı. Kendisi benden ara sıra avans isterdi. Ben de yapacağı işe karşılık olarak ona avans verirdim. Maktul ile duygusal anlamda bir ilişkim hiçbir zaman olmadı. Kendisinin diz rahatsızlığı vardı. Birlikte 4 kez, Bozkır'a bir devlet hastanesindeki doktora gittik. İlk gidişimizde Hasan ağabey de yanımızdaydı. İkinci gidişimizde, dizlerinde rahatsızlık olan kız kardeşim de tedavi amacıyla yanımızda geldi. Üçüncü ve dördüncü gidişlerimizde, Hasan ağabeyi çağırmamıza rağmen kendisi gelmek istemedi, yalnız gittik." diye konuştu.

Sanık Berber'in avukatı Samet Öyken de müvekkilinin, söz konusu doktora üçüncü ve dördüncü gidişlerinden haberdar olmadığını söyledi.

"Sanığın olay tarihinde, şuurunun yerinde olmadığı kanaatindeyiz." diyen Öyken, Berber'in cezai ehliyetinin tespitine yönelik bir rapor düzenlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Öyken'in talebini kabul ederek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta 22 Mart'ta, evlerinde tartıştığı eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle vuran Hasan Hüseyin Berber, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Müslime Berber olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendini silahla çenesinden yaralayan Berber ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.