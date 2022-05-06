Konya'da ilkokul öğrencileri matematiği oyunla seviyor - Son Dakika
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Konya'da ilkokul öğrencileri matematiği oyunla seviyor

06.05.2022 10:55
Konya'da ilkokul öğrencileri matematiği oyunla seviyor

Konya'da Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu'nda yürütülen "Matematik Oyunları" isimli e-twinning projesi kapsamında eğlenceli yöntemlerde öğrencilere matematik sevdiriliyor.

Konya'da Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu'nda yürütülen "Matematik Oyunları" isimli e-twinning projesi kapsamında eğlenceli yöntemlerde öğrencilere matematik sevdiriliyor.

Sınıf öğretmeni Hanzade Özlem Kanık'ın koordinatörlüğünü yaptığı proje, kentteki bazı okulların yanında İzmir, İstanbul ve Romanya'dan okullarla işbirliğiyle yürütülüyor.

Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlkokulu Müdürü Osman Saadettin Çelikel, öğrencilerden olumlu yönde geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiklerini kaydeden Çelikel, "Öğrencilerin disiplinler arası çalışma ve etkinlikler ile matematik dersine karşı ilgi ve tutumlarını olumlu yönde geliştirmek projenin temel hedefleri arasında. Farklı şehir, okul hatta ülkelerdeki öğrencilerin temas halinde olup birlikte proje dahilinde çalışmalarda bulunması hem öğrencilerin kültürel bağlamda birbirleri ile etkileşim içinde olmasına hem de eğitim ve öğretim faaliyetleri içerisinde etkin bir rol almalarına ve eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlıyor." diye konuştu.

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matematik, Romanya, İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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