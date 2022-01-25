Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi şehirler arası ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve hala devam eden kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası kara yollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydişehir- Antalya, Seydişehir-Beyşehir ve Taşkent- Sarıveliler kara yollarında araçların geçişine izin verilmiyor.

Konya- Isparta kara yolunda her iki istikamette de çekici türü araçların geçişi durduruldu.

Ereğli-Ulukışla Devlet Yolu da her iki yönden tır ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldı.

Konya- Kulu, Konya- Aksaray, Konya- Karaman ve Konya-Afyonkarahisar kara yollarında ise araç geçişlerine izin veriliyor.

Ekipler, kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.