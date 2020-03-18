Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı - Son Dakika

Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı

6 saat önce

Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı

KONYA - Konya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Konya Şehitliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şehitlik Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şehitlik Şeref Defterini imzaladı.

Törende konuşan Vali Toprak, "18 Mart 1915'te 252 bin şehidimizin yazdığı tarihin en şanlı zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü vesilesiyle tarihimizin her döneminde ve gönül coğrafyamızın her yerinde bu kutlu makama erişmiş tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun" dedi.

Törenin ardından Vali Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, protokol mensupları, şehit yakınları ve gaziler şehitliğe karanfil bırakarak dua etti.

Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, protokol mensupları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Konya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 18:32:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıldönümü töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]