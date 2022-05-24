Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü - Son Dakika
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Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü

24.05.2022 20:08
Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü

Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu tarım işçisi, hayatını kaybetti.

Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu tarım işçisi, hayatını kaybetti.

Karapınar ilçesi Hotamış Mahallesi'nde yonca tarlasında çalışan çiftçi Y.K'nın kullandığı traktör, yerde uzanan ve sürücünün fark etmediği Afganistan uyruklu Muhammet Akbar'ın (23) üzerinden geçti.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Y.K gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü - Son Dakika


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