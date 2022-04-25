Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

25.04.2022 11:31
Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'taki dairede yaşayan Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan yakınları polisi aradı.

İhbar üzerine ikamete giden polis, çilingirle kapısı açılan evde Djuraboeva'nın cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Djuraboeva'nın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

YORUMLAR
500
Konya'da bir kadını darbeden 3 sanık 34'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Konya'da bir kadını darbeden 3 sanık 34'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Özbekistan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:37:59. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da yabancı uyruklu kadın evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement