Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2020 12:57
Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Mustafa Aydın, haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl düzenlenen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirten Aydın, fotoğrafların kamuoyuna aktarılmasında emeği geçen bütün muhabirleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, Mustafa Aydın, Konya, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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