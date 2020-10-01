Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor - Son Dakika

Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Konya'yı transit geçiş noktası ve lojistik merkezi yapacağız." ifadesini kullandı.

Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Konya'yı transit geçiş noktası ve lojistik merkezi yapacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını belirtti.

Söz konusu lojistik merkezi ve çevre yoluyla birlikte Konya'yı transit geçişin önemli bir noktası haline getireceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Konya'yı transit geçiş noktası ve lojistik merkezi yapacağız. Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kesimini hizmete açarak Konya'nın ekonomisine ve kent yaşamına büyük bir katkı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşim birimlerinden olan Konya'nın İpek Yolu üzerinde ve uluslararası transit geçiş noktasında bulunduğuna dikkati Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Konya'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımdaki önemini artıracak, tarımsal, ticari ve sınai faaliyetleriyle giderek büyüyen yapısını destekleyecek 122 kilometrelik Konya Çevre Yolu'nun 22 kilometrelik 1. kısmını yarın hizmete açacağız. Yolun 46 kilometrelik 2. kısmında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 54 kilometrelik 3. kısmının proje çalışmaları tamamlandı, ihalesini yapacağız."

"Lojistik sektörü 35,6 milyon ton ilave taşıma kapasitesine sahip olacak"

Türkiye'nin, ulaştırma sistemleri açısından bölge ve dünyayla bağlarının giderek güçlendiğini, hayata geçirilen mega projeler sayesinde yakın gelecekte bölgesinde lojistik süper güç olacağını belirten Karaismailoğlu, "Türkiye'nin lojistik kapasitesi giderek artmaktadır. Türkiye'yi bölgesinin lojistik üssü yapacak merkezlerin tamamı hizmete girdiğinde Türk lojistik sektörü 12,8 milyon metrekarelik lojistik alan ve yıllık yaklaşık 35,6 milyon ton ilave taşıma kapasitesine sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Konya Çevre Yolu Projesi ile şehir içi ve transit trafiğin rahatlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Konya Çevre Yolu, Konya'yı tam bir çember şeklinde çevreleyerek, çevre il yolları ile şehir içi yollarını birbirine bağlıyor. Böylelikle Konya'nın turizm ve ticaret merkezlerine hızlı, güvenli ve konforlu trafik akışı sağlanacak. Şehir için trafik yoğunluğu ve beklemelerin ortadan kalkmasıyla araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları da önemli ölçüde azalacak. Konya'daki ulaşım ağını çağdaş standartlara kavuşturmuş olacağız."

"Konya, Anadolu'nun lojistik merkezi olacak"

Kayacık Lojistik Merkezinin, Türkiye'nin uluslararası taşımacılık koridorundaki payını artıracağını ve önemli bir aktarma noktası olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Kayacık Lojistik Merkezi, yıllık 1,7 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak ve 1 milyon metrekare lojistik alan sağlayacak. Merkezde, 450 bin metrekarelik beton alanda konteyner stok alanı, tır park alanı, gümrük alanı, akaryakıt aktarma istasyonu, yükleme ve boşaltma alanları, 30 kilometre uzunluğunda demir yolu bağlantısı, bakım atölyeleri, depolar, hizmet ve sosyal tesisler bulunmaktadır." dedi.

Karaismailoğlu, lojistik merkezleri arasında ilk kez Kayacık Lojistik Merkezi'nde 50 bin metrekare alanda altyapısı tamamlanan akaryakıt doldurma, boşaltma ve depolama tesisinin kurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, söz konusu merkezde saha ve iç aydınlatmada enerji tasarrufu sağlayacak LED armatürler kullanıldığı kaydedildi.

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Kayacık, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun 1. kısmı yarın açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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