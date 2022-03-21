Konya'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadim,Taşkent ve Bozkır ilçelerinde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 Mart Salı günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Belirtilen ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak.

Bozkır ilçesinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle önleyici tedbir olarak yarın hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.