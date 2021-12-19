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Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi

19.12.2021 14:37
Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA

Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi
Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi
Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi

Pazartesi, Aralık, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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