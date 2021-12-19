Konya'da kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçe sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerine eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının etkisini artırması üzerine Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Çeltik, Derbent, Hadim, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde de eğitime Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA