Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi
13 dakika önce
Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Konya
'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak
, Çeltik
, Sarayönü
, Derbent
, Kulu
, Ilgın
, Tuzlukçu
, Akşehir
, Doğanhisar
, Altınekin
, Cihanbeyli
ve Kadınhanı
ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba
günü eğitime ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA
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