Son Dakika Haberleri: Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

13 dakika önce

Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Konya'nın Bazı İlçelerinde Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yunak, Çeltik, Sarayönü, Derbent, Kulu, Ilgın, Tuzlukçu, Akşehir, Doğanhisar, Altınekin, Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerindeki okullarda 26 Aralık Çarşamba günü eğitime ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:37 Kaynak: AA

Yunak, Konya, Güncel
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