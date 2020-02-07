Konya Valisi Toprak, Alacabel'de karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya Valisi Toprak, Alacabel'de karla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Konya Valisi Toprak, Alacabel'de karla mücadele çalışmalarını inceledi

6 saat önce

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Antalya yolundaki Alacabel mevkisindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Konya Valisi Toprak, Alacabel'de karla mücadele çalışmalarını inceledi, System.String[]

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Antalya yolundaki Alacabel mevkisindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Kar yağışının etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel'de, kara yolu ekipleri, bölgeyi trafiğe açık tutabilmek için küreme çalışmasını sürdürüyor.

Tipi nedeniyle etkisini arttıran kar yağışı, zaman zaman trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkan araç sahipleri, bölgede bulunan dinlenme tesislerine yöneliyor.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Toprak, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

İnceleme sırasında Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz ile İlçe Jandarma Komutanı Salih Koca da hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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