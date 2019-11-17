Son Dakika Haberleri: Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
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Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

6 saat önce

Antalya Konyaaltı Belediyesinin düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Konyaaltı Uluslararası Satranç Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya Konyaaltı Belediyesinin düzenlendiği Uluslararası Satranç Turnuvası başladı.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, İran, Ukrayna, Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan ve İsveç'ten 458 sporcu katıldı.

Her yaş grubundan satrançseverin katıldığı turnuva, 22 Kasım'da sona erecek.

Toplamda 50 bin lira ödül dağıtılacak turnuvada ayrıca "En iyi Türk sporcu", "En iyi genç sporcu", "En iyi emektar sporcu" ve "En iyi yerel sporcu" ödülleri de verilecek.

Konyaaltı, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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