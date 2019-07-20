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Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal, memleketi Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın cenazesi önce baba evine götürüldü. Burada yapılan dua sonrası helallik alınırken şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın (24) cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kaşören Camisi'ne getirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Mustafa Ünal'ın babası İsmail Ünal ve yakınları bayrağa sarılı tabutu başında bekledi.

Şehit Ünal için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınırken cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına götürülerek dualarla defnedildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve protokol mensupları da şehidin babası İsmail Ünal'a başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, belediye başkanları, protokol mensupları ve mahalle sakinleri katıldı. - KONYA
Mustafa Ünal, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:34 Kaynak: İHA
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