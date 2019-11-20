Son Dakika Haberleri: Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu
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Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu

6 saat önce

Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı üçüncü kez burun ameliyatı oldu.

Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu, System.String[]

Konyaspor takım kaptanı Ali Çamdalı üçüncü kez burun ameliyatı oldu.


Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanı Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcu, Medicana Konya Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından ameliyat edildi. Kulüp doktoru Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen oyuncunun 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı.


Ali Çamdalı, 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'a karşı 1-0 kazanılan maçta Salih Dursun'un kafa darbesiyle burnu kırılarak ameliyat edilmiş, 2016-2017 sezonunda ise Konyaspor'un Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynadığı ve 4-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında aldığı darbe sonucu yine burnu kırılmış ve ameliyat olmuştu. - KONYA

Ali Camdali, Konyaspor, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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