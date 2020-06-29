Kooperatifçilik otobüsü Nevşehir'de - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı tarafından kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak amacıyla yeniden yola çıkan "Kooperatifçilik Otobüsü" nün ilk durağı Nevşehir oldu.

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında yola çıkan ve pandemi süresi boyunca faaliyetine ara veren Kooperatifçilik Otobüsü normalleşme süresinde yeniden yola çıktı.

Otobüsün Anadolu turundaki ilk durağı ise Nevşehir oldu.

Otobüsün Nevşehir'e gelmesi dolayısıyla Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı toplantıda Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ve kurum yetkilileri, iş dünyası temsilcileri ve STK başkanlarıyla kente özel iş fikirleri için istişareler yapıldı. Toplantıda Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi'nin videosu izletilerek kooperatifçilik sunumu yapıldı. Uzmanlar tarafından katılımcılara e-ticaret ve ihracat konularında da detaylı sunumlar yapılarak bilgilendirildi. Kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak için, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verildiği otobüs toplantının ardından daha sonra Nevşehir Belediyesi önüne park etti. Otobüsün Nevşehir'e gelmesinden dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret eden Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Arı ile bir süre başkanlık makamında sohbet etti.

Genel Müdür Erkan ile Nevşehir Belediyesi'nin özellikle kadınlara yönelik istihdam projeleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunan Arı, Nevşehir'de kısa süre içerisinde turizme açılması planlanan kaya oyma yeraltı yerleşim merkezi hakkında da bilgiler verdi. - NEVŞEHİR