KOP Hayal Kütüphanesi'nde öğrenciler uzayı öğreniyor - Son Dakika

Kırşehir'de açılan KOP Hayal Kütüphanesi'nde, öğrenciler astronominin yanı sıra teknolojik ve bilimsel konularda bilgi alıyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Cacabey Gençlik Merkezi bünyesinde "astronomi ve uzay" temasıyla hizmet veren kütüphane, farklı okullardan öğrencileri ağırlıyor. İçi uzay görselleriyle süslenen ve teleskop da bulunan kütüphanede, astronominin yanı sıra teknolojik ve bilimsel eğitimler de veriliyor.

Cumhuriyet ve Yunus Emre Ortaokulu'ndan öğrenciler, kütüphaneyi ziyaret ederek astronomi ile ilgili kitaplar okudu, teleskobu inceleme imkanı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ilk gökbilim medresesinin Kırşehir'de 13. yüzyılda dönemin valisi Cacabey tarafından yaptırıldığını, kütüphane ile kentin bu özelliğini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

"Teleskopumuzla çocuklarımız uzay ve yıldızları inceleyecek"

Cacabey Medresesi'ne yakışır şekilde uzay ve bilim temalı bir hayal kütüphanesi oluşturmayı planladıklarını anlatan Şahin, geleceğin bilim insanı çocukların hayallerini geliştirmeyi istediklerini belirterek, "Burada çocukları özellikle robotik kodlama, animasyonlar, 3D yazıcılar gibi ürünlerle bir araya getirerek yeni bir hayal dünyası açmayı arzu ediyoruz. Özellikle teleskopumuzla belli günlerde çocuklarımız uzay ve yıldızları inceleyecek." dedi.

Farklı yaş kategorilerinde bölümler oluşturduklarını aktaran Şahin, "Bu kütüphanede çocukların kendilerini geliştirmek için çeşitli materyaller buluyor. Tam 800 yıl önce Kırşehir'de kurulan ilk gökbilim medresesinin devamında Kırşehirli gençler ve çocuklar ecdadının izinde bilim ve astronomi temalı hayal kütüphanesinde hayallerini geliştirmeye devam edecekler." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Ata Adsız da hayallerinin peşinden koşarak astronot olmak istediğini dile getirdi.

Muhammed Talha Yıldız ise kütüphanenin adeta bir uzay gemisini andırdığına işaret ederek, "Astronomiye çok ilgiliyim. Burası uzay ve astronomi temalı. Burada bir sürü oyun ve kitap ile teleskop var. Bahar aylarında teleskopla gökyüzü incelemeleri yapılacakmış. Ben de o günü özlemle bekliyorum." ifadelerini kullandı.