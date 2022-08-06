Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı

06.08.2022 15:28

Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk az kalsın gözünden oluyordu Tatil için Tekirdağ'dan Kastamonu'ya gelen 3 yaşındaki çocuğa, parkta oynadığı sırada köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk az kalsın gözünden oluyordu

KASTAMONU - Tatil için Tekirdağ'dan Kastamonu'ya gelen 3 yaşındaki çocuğa, parkta oynadığı sırada köpekler saldırdı. Çocuğu köpeklerin saldırısından çevrede vatandaşlar kurtarırken, yüzünde ise ısırık izleri kaldı.

Kurban Bayramı'nda Tekirdağ'dan memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine tatil için gelen Alabaş ailesinin 3 yaşındaki çocukları Miraç Alabaş, Taşköprü Cumhuriyet Meydanındaki parkta arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada çevredeki köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısında yüzünde ısırık izleri oluşan 3 yaşındaki Miraç Alabaş'ı çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Yüzünde ve gözünde ciddi yara izleri oluşan Miraç, ailesi tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Miraç, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan ve yüzü ile gözüne pansuman yapılan Miraç, yoğun tedavi sonucu gözünü kaybetmekten kurtarıldı.

Ailesinin büyük panik yaşadığı olayda 3 yaşındaki Miraç Alabaş'ın köpeklere karşı fobisinin oluştuğu öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay anını anlatan Miraç'ın annesi Simge Alabaş, "Biz Kurban Bayramının birinci günü tatil için memleketimiz Taşköprü ilçesine geldik. Dünde Cumhuriyet Meydanında bulunan parkta otururken bir anlık dalgınlığımıza geldi. Orada köpekler varmış, biz köpekleri görmedik ve köpek bir anda çocuğumu ısırdı. Biz koştur koştur hemen taksiyle hastaneye gittik. Orada müdahale edildi. Ardından bizi Kastamonu'ya sevk ettiler, orada da çocuğum tedavi edildi. Çocuğum gözünü az kalsın kaybediyordu. Bunun hesabını o zaman kim verecekti. Çocuğum hiç durmadan gece gündüz ağlıyor. Ben çok şikayetçiyim Taşköprü'nün bu köpeklerinden. Lütfen bir an önce müdahale edilsin. Sadece benim çocuğum değil, başkasının çocuğuna da olabilirdi. Müdahale edilmesini istiyorum" dedi.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Taşköprülü vatandaşlar, Taşköprü Belediyesi tarafından faaliyet gösteren geçici hayvan barınağının 7 ay önce kapatılarak köpeklerin sokaklara salıverilmesinin yaşanan bu ve bunun gibi hadiselere sebep olduğunu belirterek, belediye yetkililerinden ivedilikle bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini kaydettiler. Vatandaşlar, barınağın kapanmasının ardından geçen 7 aylık süreçte henüz ciddi bir çözüm adımı atılmamasına da ayrıca tepki gösterdiler.

YORUMLAR
500
Yatak odasındaki çelik kasayı patlatan hırsızlar, polisten kaçamadı Yatak odasındaki çelik kasayı patlatan hırsızlar, polisten kaçamadı Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2) Ahbap, kesimden kaçıp 25 gün sonra yakalanan kurbanlığı satın aldı (2)
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kastamonu, Tekirdağ, Kurban, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Galatasaray'dan transfer sezonunun bombaları geldi! Mertens ve Torreira bu akşam aynı uçakla İstanbul'a geliyor
14:29 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
14:27 Gaziantep'te yüzlerce küçükbaş besicisi, yolu kapatıp kuzu eti fiyatına getirilen yüzde 25'lik indirimi protesto etti
14:12 Kim Kardashian, 13 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
13:37 KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:50 21 yaşındaki genç, doğum gününde geçirdiği feci trafik kazasında hayatını kaybetti
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 15:41:41. #1.13#
SON DAKİKA: Köpeklerin saldırdığı 3 yaşındaki çocuğun yüzü parçalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement