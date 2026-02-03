Komşuları ihbar etti, binadaki kötü koku ölümü ortaya çıkardı - Son Dakika
Komşuları ihbar etti, binadaki kötü koku ölümü ortaya çıkardı

03.02.2026 17:50  Güncelleme: 18:40
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki adam, kendisinden bir süredir haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonrası evinde ölü bulundu.

Körfez ilçesinde 41 yaşındaki Salih Dandin, komşuları tarafından yapılan ihbar sonucu evinde ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Dandin'in ölümüyle ilgili kesin sonuç, yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

DAİREDEN KÖTÜ KOKULAR GELİNCE KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Yeni Yalı Mahallesi Gülistan Sokak'ta meydana gelen olayda, Salih Dandin'den (41) haber alamayan komşuları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine ihbarda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapıyı açarak eve giren ekipler, Dandin'in cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dandin'in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Şahsın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Otopsi, Körfez, Polis, Son Dakika

