Körfez'in 1400 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Körfez'in 1400 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor

11.10.2020 11:15
Körfez'in 1400 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor, System.String[]

Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi, turizme hizmet edecek.

Körfez ilçesinde yer alan ve Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Hereke Kalesi, turizme hizmet edecek.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedilen ve İzmit Körfezi'ni gören manzarasıyla turistleri ağırlaması planlanan kaledeki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İzmit Körfezi'ni gören tepe noktadaki bölgede yer alan, yaklaşık 1400 yıllık tarihi kale, her mevsim yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacağı günleri bekliyor.

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan ulaşılabilen ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kale, hem tarihi dokusu hem de İzmit Körfezi manzarasıyla misafirlerin ilgisini çekecek.

Bölgenin tanıtımına da katkı sunacak kaleye gelen ziyaretçi sayısıyla, ilçedeki tarihi Hereke Halısı'na olan ilginin artmasına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

"Hereke'nin tarihi değerlerini su yüzüne çıkarmamız gerekiyor"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hereke'nin, Körfez ilçesi için çok önemli bir bölge olduğuna işaret ederek, bu önemini tarihi zenginliğinden aldığını kaydetti.

Hereke'nin özellikle halısıyla önemli bir marka olduğunu belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"Hereke Halısı'nı, ticaretin yoğun olduğu günlere tekrar getirebilmek için ne yapmamız gerekiyor sorusunun cevabını ararken, Hereke'nin tarihi değerlerinden faydalanalım istedik. Hereke Kalesi Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılmış ama bundan 4-5 yıl öncesine kadar, sadece temellerinin olduğu, onların da gözükmediği ve bazı vatandaşlar tarafından da işgal edildiği, üzerinde evler olan bir noktadaydı. Hereke'nin tarihi değerlerini su yüzüne çıkarmamız gerekiyor ki Hereke tekrar o eski günlerine kavuşsun."

Söğüt, dünyaca meşhur Hereke Halısı'nın tanıtımı noktasında çalışmalar yapıldığını anlatarak, böylece Hereke Kalesi'nin tekrar ayağa kaldırılmasının istenildiğini söyledi.

Tarihi yapının restore edilip, ilçedeki diğer tarihi değerlerle tarih koridoru oluşturulmasının amaçlandığını dile getiren Söğüt, "Tekrar turizmle birlikte halımızın canlanması için bu adımlar atıldı. Kültür Bakanlığımızın da katkılarıyla o dönemin Belediye Başkanı Yunus Pehlivan döneminde başlıyor, geçen dönem İsmail Baran başkanımızın döneminde devam ediyor ve bir kısmı da bizim dönemimizde tamamlandı." diye konuştu.

"Önümüzdeki yılın yaz döneminde kaleyi ziyarete açmayı hedefliyoruz"

Başkan Söğüt, bölgede başka tarihi yapıların olduğunu anlatarak, yapılacak çalışmalarla bölgenin, turizmde önemli bir merkez olmasını istediklerini söyledi.

Kaledeki restorasyonun tamamlandığını, sadece iç peyzaj çalışmasının devam ettiğini anlatan Söğüt, "Toplamda kalenin iç alanı 4,5 dönüm, 350 metre sur uzunluğu, 4 metre ve 15 metre sur ve burç yükseklikleri var. Kalenin aslı Kanuni Sultan Süleyman döneminde, matrakçı diye anılan kişi tarafından çiziliyor. Onun çizmiş olduğu o resimlerden aslına uygun olarak restore edilmeye çalışılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde iç peyzajı da bittikten sonra burada açık hava sinema gösterileri, açık hava tiyatro gösterileri ile konserler verilecek. Hereke Halısı ile ilgili müze çalışmasıyla birlikte burayı zenginleştirerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açmış olacağız. Önümüzdeki yılın yaz döneminde kaleyi ziyarete açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Söğüt, kalenin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun kenarında bulunduğunu, böylece ulaşımın rahat bir şekilde yapıldığını dile getirdi.

Kalenin, İzmit Körfezi manzarasıyla da kendisini ziyaret edeceklere eşsiz bir görsel sunduğuna işaret eden Söğüt, yapılacak led aydınlatmalarıyla gece de güzel bir görsel oluşturacağını kaydetti.

Söğüt, ilçedeki tarihi yapılarla Hereke Kalesi'ni tur programlarına dahil etmek istediklerini anlatarak, kültür ve turizm alanında bölgede çalışmalar yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Hereke, Körfez, Söğüt, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Körfez'in 1400 yıllık kalesi turizme kazandırılıyor - Son Dakika

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