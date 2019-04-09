Son Dakika Haberleri: Körfez Yatırımcıları Türk Teknoloji Girişimcileriyle Buluşuyor

Körfez Yatırımcıları Türk Teknoloji Girişimcileriyle Buluşuyor

1 saat önce

Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden toplamda 10 milyar dolar yatırım kapasitesine sahip yatırımcılar, İstanbul'da Türk teknoloji girişimcileri ile bir araya geliyor.

Körfez Yatırımcıları Türk Teknoloji Girişimcileriyle Buluşuyor, System.String[]
Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden toplamda 10 milyar dolar yatırım kapasitesine sahip yatırımcılar, İstanbul'da Türk teknoloji girişimcileri ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Dr. Mustafa Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yarın Türkiye Suudi Arabistan Teknoloji Hızlandırma Programı Final etkinliği olan "Invest Up" ve "Startup EXPO"nun gerçekleştirileceğini belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle ilk kez girişimcilik (start-up) temalı bir etkinlik yapacağını aktaran Göksu, etkinlik çerçevesinde Körfez ülkelerinden 40 kişilik yatırımcı ekibinin Türk teknoloji girişimcileri ile buluşacağını söyledi.

Toplamda 10 milyar dolar yatırım kapasitesine sahip yatırımcıların Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'den katılım sağlayacağını aktaran Göksu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun da yabancı yatırımcıların ilgisi ve önemi noktasında katılımcıları bilgilendiren bir konuşma yapacağını kaydetti.

Etkinlik sırasında 20 civarında katılımcının Arap girişimcilere sunumlar yapacağını dile getiren Göksu, ayrıca 40 kişilik yatırımcı ekibiyle "Startup Expo" alanında yatırım ve B2B görüşmelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

Yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte girişimcilik ekosistem paydaşlarının da etkinlikte yer alacağını belirten Göksu, girişimcilerin hem yatırım alma hem de ürün ve servislerini yurt dışına ihraç etme noktasında nitelikli ve sürdürülebilir bir ortamda yer alacaklarını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:44 Kaynak: AA
Körfez, Güncel
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