Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde "1. Sinema Zirvesi" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bütün dünyadan bizim sinemamıza bir teveccüh var. Bunun en fazla kendini hissettirdiği yer Türk Cumhuriyetleri. Çünkü orada kültürel, duygusal, dil ve inanç bağlarımız var." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali" devam ediyor.

Festival kapsamında CVK Park Bosphorus Otel'de Türk Cumhuriyetlerinin sinema müdürlerinin yer aldığı "Türk Dünyası 1. Sinema Zirvesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Demircan'ın yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan 50 sektör temsilcisi katıldı.

"Başlamak sürdürebilmenin en önemli göstergesidir"

Demircan, AA muhabirine festivale ilişkin yaptığı açıklamada, kültürde en önemli alanın sinema olduğuna vurgu yaparak, sinema olmadan kültürel aktarımların gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Türk sinema ve dizi sektörünün dünyada çok iyi bir noktaya geldiğini, 152 ülkede Türk yapımı dizi filmlerin seyredildiğini ifade eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün dünyadan bizim sinemamıza bir teveccüh var. Bunun en fazla kendini hissettirdiği yer Türk Cumhuriyetleri. Çünkü orada kültürel, duygusal, dil ve inanç bağlarımız var. Dolayısıyla bu süreç içerisinde özel sektörümüzün ve TRT'nin bölgeyle kurduğu irtibatlardan ortak yapım duygu ve düşüncesi üst plana çıktı. Bu talepleri karşılamak üzere öncesinde film haftası şeklinde düşündüğümüz bu etkinlik böylesine bir zirveye evrildi. Bugün burada tüm günümüzü Türk Cumhuriyetlerinden gelen sektör temsilcileriyle geleceğe ilişkin düşünsel zemin oluşturmaya ayıracağız."

Bakan Yardımcısı Demircan, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bünyesinde uluslararası bir mahiyette olduğuna dikkati çekerek, sinemanın çıktığı, büyüdüğü ve geliştiği yer olan Beyoğlu'nda böyle bir festivalin olmasını da çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demircan, şunları kaydetti:

"Başlamak sürdürebilmenin en önemli göstergesidir. Bugün burada toplanmış olmamız bir taleple oldu. İlk etapta Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Azerbaycan böyle bir etkinliğe gelecek yıl ev sahipliği yapmak istiyor. Bütün Türk Cumhuriyetlerinde de bu organizasyon yapılsın duygusu hakim. Dolayısıyla bu zeminden sonra bu organizasyonun devam edeceğine olan inancımız tam."

Kırgız Cumhuriyeti Sinema Dairesi Başkanı Muktaly Dektenaliev ise Türk dünyasının bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek, festival sayesinde Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'ın sinema alanında iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Dektenaliev, yıllar önce Cengiz Aytmatov'un eserinden "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin çekildiğini, geçmişe dayanan bir iş birliğinin olduğunu belirterek, "Bu tekrar canlanıyor. Diğer taraftan ise Türkiye'de çekilen filmlerin Kırgızistan'da, bizim ülkemizdeki filmlerin burada gösterilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Festivale katılan ülkelerin filmlerinin gösterimi yapılması da bizi sevindiriyor. Kırgız filmlerinin burada gösterilmesi bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Ödül töreni, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali' kapsamında 13 ülkeden 42 film ile Türk Cumhuriyetlerinden 100'ün üzerinde sinemacı, oyuncu ve kültür insanı İstanbul'a geldi.

"Türk Dünyası I. Sinema Zirvesi" ile Türk dünyasından sinema kurumlarını, yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri, oyuncuları bir araya getiren festival, ortak yapımlara kapı açtı. Zirvede Türkçe konuşan ülkeler arasında ortak sinema fonu oluşturulması konusu da gündeme geldi.

Festivalin film gösterileri Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi sinema salonlarında halka açık ve ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Festivalin ödül töreni, yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak.