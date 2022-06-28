Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.
Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı! - Son Dakika