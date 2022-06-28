Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı! - Son Dakika
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Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!

28.06.2022 10:08

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı! - Son Dakika

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