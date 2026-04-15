"KORKUYORUM SADECE" MESAJI ORTAYA ÇIKTI! İŞTE GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON SAATLERİ…
“KORKUYORUM SADECE” MESAJI ORTAYA ÇIKTI! İŞTE GÜLİSTAN DOKU’NUN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ SON SAATLERİ…

15.04.2026 11:03
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki mesajları korku ve duygusal çöküşü gözler önüne serdi. Abakarov'un yönlendirici dil kullanması ve ilişki gerilimi mesajlara yansıdı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Doku’nun kaybolmadan önceki gece yarısı, erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlarda geçen ifadeler, genç kadının kaybolmadan saatler önce ciddi bir korku ve duygusal çöküş içinde olduğunu gözler önüne serdi.

“KORKUYORUM SADECE” MESAJI DOSYANIN KİLİT NOKTASI

Gece saat 00:34’te Gülistan Doku’nun Abakarov’a gönderdiği “Korkuyorum sadece” mesajı, dosyanın en kritik satırlarından biri olarak öne çıktı. Uzmanlara göre bu ifade, Doku’nun o an bir tehdit algısı ya da yoğun bir güvensizlik duygusu yaşadığını açıkça ortaya koyuyor.

Bu mesajın hemen ardından gelen karşılıkta ise Abakarov’un “Yurta geç, yoksa Kuba’nın yanında” şeklindeki ifadeleri, Doku’ya yönelik yönlendirici ve baskın bir dil kullandığını gösteriyor.

**DUYGUSAL KIRILMA VE GERİLİM MESAJLARA YANSIDI*

Yazışmalar ilerledikçe Gülistan Doku’nun psikolojik durumu daha da netleşiyor. “Benden nefret ediyorsun”, “Ben çok seviyorum seni”, “Konuşmuyorsun” sözleri, genç kadının karşı tarafın kendisinden uzaklaştığını düşündüğünü ve ilişkiyi kaybetme korkusu yaşadığını ortaya koyuyor.

Uzman değerlendirmelerine göre bu ifadeler, Doku’nun kendisini suçlanıyor ya da dışlanıyor gibi hissettiğine işaret ederken, aynı zamanda yoğun bir duygusal baskı altında olabileceğini gösteriyor.

ABAKAROV’UN “BUNU YAPMADIĞIN SÜRECE…” TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Abakarov’un mesajlarında ise dikkat çeken bir başka unsur, sert ve koşullu dil oldu. “Bunu yapmadın zmn kadar, ben de konuşma” şeklindeki ifadeler, uzmanlara göre öfke, kırılma ve yargılama içeren bir tutuma işaret ediyor. Bu mesajların, taraflar arasında ciddi bir gerilim yaşandığını açıkça ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

“ZAMAN YOK ARTIK” DEDİ… VE SIRRA KADEM BASTI

Yazışmaların en çarpıcı bölümü ise saat 00:37’de geldi. Gülistan Doku’nun “Zaman yok ki artık bizim için, bitti zaman” sözleri, adeta bir kırılma anı olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre bu ifadeler, umutsuzluk ve duygusal çöküşün en net göstergesi. Bu mesajdan sonra Doku’dan bir daha haber alınamaması ise soru işaretlerini daha da büyüttü.

SAATLER SONRA GELEN MESAJ: “NEREDESİN?”

Aynı gün saatler sonra Abakarov’un attığı “Herkes arıyor, seni soruyor, neredesin” mesajları ise dikkat çekti. Ortaya çıkan bu yazışmalar, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son saatlerine ışık tutarken; kamuoyu dosyadaki sır perdesinin çözülmesini bekliyor.

Gülistan Doku, Kayıp Kız, Tunceli, Son Dakika

11:40
11:01
10:45
10:36
10:27
10:25
10:20
10:05
09:13
09:10
