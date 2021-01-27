- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek - Son Dakika

- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek

27.01.2021 11:01

- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek Türk ve Çin profesörler Covid-19 tedavisince kullanılacak yeni ilaç için bir araya geldi Virüsü bloke ederek ölümünü sağlayacak ilaç 2 yılda geliştirilecek Kocaeli Üniversitesi ve Şangay Üniversitesi araştırmacıları...

- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek

Türk ve Çin profesörler Covid-19 tedavisince kullanılacak yeni ilaç için bir araya geldi

Virüsü bloke ederek ölümünü sağlayacak ilaç 2 yılda geliştirilecek

Kocaeli Üniversitesi ve Şangay Üniversitesi araştırmacıları Covid-19 ilacı geliştiriyor

KOCAELİ - Kocaeli Üniversitesi ve Çin'in Şanghay Üniversitesi, korona virüsü tedavisinde umut olacak yeni tedavi stratejisi için ortak çalışma başlattı. 2 yıl sürecek çalışma ile üretilecek ilacın, virüsün hücre içerisine girişini bloke etmesi ve ölümünü sağlaması hedefleniyor.

'Çin-Türkiye ikili çağrı ortak projesi' kapsamında, Şanghay Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi Antikor Üretim Birimi ve Protein Araştırmaları Birimi tarafından ortaklaşa çalışma başlatıldı. 2 yıllık bir süreci kapsayacak olan çalışmada, virüsün hücreye girişi ve hücre içerisinde çoğalması önlenerek kişilerin tedavi edilmesi planlanıyor. Çalışma hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunan KOÜ Antikor Üretim Birimi Sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, 1 yıldır pandemi ile savaşıldığını ve etkin aşılamanın çok önemli olduğuna değindi.

"Virüsün ölümünü sağlayan bir mekanizma"

Çalışmanın virüs tedavisinde umut olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Aynur Karadenizli, "Korona virüslere özgü, korona virüsün tedavisinde kullanılacak ilaç molekülerlerimiz yok. Yani özgün molekülerlerimiz, tedavi yöntemlerimiz yok. Bu projede, bu konuda bir umut olabilecek özelliğe sahip yeni bir tedavi stratejisi ile korona virüs ailesinin hücre içerisine girişini bloke eden ve aynı zamanda hücre içerisindeyken bu virüsün ölümünü sağlayan bir mekanizma üzerinde, 'Protek' dediğimiz protein hedefli molekül üzerinde çalışmaktayız. Projede bir protein kısmı var, bir antikor üretimi kısmı var. Bu her ikisini de biz kendi laboratuvarlarımızda, Kocaeli Üniversitesi Protein Araştırmalar Birimi ve Antikor Üretim Biriminde gerçekleştireceğiz. Burada oluşturduğumuz protein ve ona karşı oluşan antikordan sonra protek molekülünü gerçekleştireceğiz" dedi.

Kişilerin virüsle enfekte olması gerekiyor

Şanghay Üniversitesinden bir ekip ile ortak molekül geliştireceklerini ifade eden Prof. Dr. Karadenizli, "Hem mevsimsel korona virüs üzerine, hem de Sars ve Mers gibi insan hayatını oldukça etkileyen Korona virüs üyeleri üzerinde etkisini test edeceğiz. Bu hazırlamış olduğumuz molekülün virüsler üzerinde ne kadar etkili olduğunu araştıracağız. Kişinin tedavi uygulayabilmek için virüsle enfekte olması gerekiyor. Kurallara dikkat etmeyen kişiler, enfekte olacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu model ile enfekte olan kişiler tedavi olacaktır. Bunu umut ediyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Tabi ki bunların hayata geçmesi, yani bir ilaç molekülünün geliştirilmesi rolü bizi çok mutlu ediyor. Tüm dünyanın sorunu olan bir hastalıkta, tedavide çare olabilecek bir konu olması hepimizi çok mutlu ediyor. Umarım başarı ile sonuçlanır ve hep beraber bunun mutluluğunu yaşarız" diye konuştu.

- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek
- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek
- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek
- Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek

Kocaeli Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık - Korona virüs tedavisinde yeni bir umut olarak ilaç Türkiye'de üretilecek - Son Dakika


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