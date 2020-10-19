Korona virüse karşı sıkı denetim başladı - Son Dakika

Korona virüse karşı sıkı denetim başladı

19.10.2020 12:39
Korona virüse karşı sıkı denetim başladı, System.String[]

Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınını önlemeye yönelik ek tedbirleri görüşmek üzere Vali Abdullah Erin başkanlığında, kaymakamlar, kamu kuruluşu temsilcileri ve kurul üyesi kurum kuruluşların başkanlarının katılımıyla toplandı.

Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınını önlemeye yönelik ek tedbirleri görüşmek üzere Vali Abdullah Erin başkanlığında, kaymakamlar, kamu kuruluşu temsilcileri ve kurul üyesi kurum kuruluşların başkanlarının katılımıyla toplandı.

Cumhurbaşkanlığının talimatları üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının salgınla mücadelede gelinen aşamayı değerlendirmesi sonucu uygulamaya geçilecek olan haftanın yedi günü yapılacak denetimlerin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Erin, dünya çapında halen devam eden koronavirüs salgınının özellikle Avrupa kıtasında yüksek bir seyir gösterdiğini ve buna yönelik ilave tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Erin, ülkemizde de korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenerek uygulamaya geçirildiğini ifade etti. Şanlıurfa'da da tüm Türkiye'de olduğu gibi bir hafta boyunca yedi konuda çok sıkı denetimlerin uygulanacağını açıklayan Vali Erin, "Tüm ilçelerimizde ve İl merkezimizde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları ivedilikle toplanarak, salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip, denetim, uyarı ekseninde mevcut durumu analiz edecek ve alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerini değerlendirecekler. Bunun yanında, 19 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren bir hafta boyunca yedi ayrı konuda, tüm ilçelerimizde genel denetimler icra edilecek" dedi.

Fiziki mesafeye dikkat

Uzun süredir devam eden telkin, uyarı, çağrı ve denetimler sonucu maske kullanımına önemli ölçüde riayet edildiğinin gözlendiğini, aynı hassasiyetin fiziki mesafe kuralı konusunda da gösterilmesi gerektiğini ifade eden Vali Erin, "Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğunu tüm halkımızın benimsemesi gerekiyor. Önümüzdeki bu süreçte, halk sağlığı açısından risk oluşturan kapalı alanlara yönelik tedbir ve bilinçlendirme faaliyetlerine daha büyük önem vermemiz gerekiyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Korona virüse karşı sıkı denetim başladı
Korona virüse karşı sıkı denetim başladı

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Kurul, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korona virüse karşı sıkı denetim başladı - Son Dakika

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