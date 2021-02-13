Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı: "Bu dönemde önceliği hastalara vereceğim" - Son Dakika

Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı: "Bu dönemde önceliği hastalara vereceğim"

13.02.2021 16:22
Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı:

Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı: "Bu dönemde önceliği hastalara vereceğim" Korona virüsü yenerek görevine yeniden başlayan belediye başkanı esnaf ve vatandaşa çeşitli hediyeler dağıttı Yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle 128 gün süreyle görevinden...

Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı: "Bu dönemde önceliği hastalara vereceğim"

Korona virüsü yenerek görevine yeniden başlayan belediye başkanı esnaf ve vatandaşa çeşitli hediyeler dağıttı

TEKİRDAĞ - Yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle 128 gün süreyle görevinden uzak kalan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, göreve başladığı ilk gün ilçenin mahallelerini sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı. Hastalığı yenen başkan yeni dönemde önceliği hastalara vereceğini söyledi.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte yola koyulan ve Ergene ilçesinden çevrede kurulu fabrikalara giden işçilere çiçek takdim eden Başkan Yüksel işçi servislerine dahi binerek vatandaşlara çiçek dağıttı.

Ardından Ulaş, Marmaracık, Sağlık ve Yeşiltepe Mahalleleri başta olmak üzere ilçenin çeşitli mahallerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hem tek tek ziyaret ettiği dükkanlardaki esnaflara hem de programı sırasında karşılaştığı vatandaşlara saat, çikolata, çiçek ve dezenfektan ile maske verdi.

Esnaf ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Baştan sona kadar kahvecilerimizin, arkadaşlar da burada kuaförlerimizin yanındayız. İyi günde, kötü günde sadece pandemi döneminde değil. Her zaman yanlarında olduk yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Yüksel Sağlık Mahallesi'nde karşılaştığı yaşlı bir kadına yakacak ve gıda malzemesi yardımı yapılması talimatını da vererek, "Annem bana dua etti. Bütün Ergene bana dua etti. O yüzden ben hemşerilerime tekrar teşekkür ediyorum. Onların duası ile buradayız. Vatandaşımızın yanındayız, onlar da bizim yanımızda" diye konuştu.

Başkan Yüksel ayrıca, "Her zaman vatandaşlarımızla beraberiz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız bize çok dua etti. Onlara minnettarım. Hele yaşlı annemiz var bir tane. Onlar bize her zaman dua ediyorlar. Tekrar kendilerinden Allah razı olsun. Esnafımızın halkımızın yanındayız. İyi günde, kötü günde her zaman söylediğim bir şey vardı. Dişi ağrıyandan da başı ağrıyandan da ben sorumluydum yine aynı şeyi söylüyorum. Vatandaşımızın her konuda yanındayız. Ben sağlık konusunda sıkıntı yaşadım. Bundan sonraki prensiplerimin başında hastalara öncelik vereceğim, onların yanındayım sonuna kadar. Vatandaşlarla her zaman iç içeyiz. Vatandaşımız bir derdi olduğu zaman meclis üyelerimizi bulabiliyor çok rahat" şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel sabahın ilk ışıklarından başlayarak gün boyu esnaf ve vatandaş gezisi gerçekleştirdi.

Rasim Yüksel, Koronavirüs, Esnaf, dua, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korona virüsü yenerek yeniden görevine başlayan belediye başkanı: 'Bu dönemde önceliği hastalara vereceğim' - Son Dakika


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