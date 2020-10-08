Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı

08.10.2020 14:37
Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı, System.String[]

Almanya'da günlük koronavirüs vakası 4058 ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Almanya'da günlük koronavirüs vakası 4058 ile Nisan ayından bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 16 kişinin daha hayatını aybettiği açıklandı. Yetkililer, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması durumunda, günde 10 bin vaka görülebileceği uyarısında bulundu.

Ülkedeki 16 eyaletten bazıları, yoğun vaka artışı görülen yerlerden gelen ziyaretçilerin, gelmeden önce negatif Covid-19 testi istemeye başladı.

Roberd Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, "Şu andaki durum beni çok endişelendiriyor, durumun önümüzdeki birkaç hafta nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Günde 10 binden fazla vaka görmemiz muhtemel, virüsün kontrolsüz yayılması olası" dedi.





Wieler ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, vaka artışının kaygı verici olduğunu söyledi ve Alman halkına kayıtsız kalmamaları çağrısı yaptı.

Spahn "En nihayetinde, özellikle günlük yaşamımıza eklemlendirdiğimiz ihtiyatlı davranışlarla Almanya'yı bu krizde şu ana dek idare eden, bizler, vatandaşlarız. Bu başarıyı harcamayalım. Başkentte olanlar bize, dikkatsizliğin bazen cehalet dolu davranışların ne kadar çabuk başka şeylere yol açabileceğini gösterdi" dedi.

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, vaka sayıları bir önceki güne kıyasla 1230 artışla, 2828'den 4058'e yükseldi.

Brüksel'de kafe ve barlar kapatıldı

Bu arada, koronavirüs vakalarındaki keskin artışı, önleyebilmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki kafeler ve barlar en az bir aylığına kapatıldı.

Belçikalı yetkililer, Brüksel'in şu anda akaların en hızlı yayıldığı ilk üç kentten biri olduğunu söyledi.





Bölgesel yönetimin başkanı, her yedi testten birinin pozitif çıktığını söyledi. Kentteki yatak sayısı da baskı altında. Yoğun bakım yatak talebiyle başa çıkabilmek için, bir hastanenin hastaları başka yerlere sevk ettiği bildiriliyor.

Restoranların açık kalmasına izin verilirken, kentteki kafeler ve barlar salgının en çok yayıldığı yerler olarak gösteriliyor.

Koronavirüs vakalarında yeniden artış görülmesi üzerine İtalya hükümeti ülke genelinde açık havada da maske takmayı zorunlu hale getirdi.

İtalya genelinde açık havada maske zorunluluğu

Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği ülke olan İtalya'da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu Mart ayından bu yana aralıksız sürüyor.

Başkent Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesi gibi bazı bölgeler de son haftalarda vakaların artması üzerine açık havada da maske takma kuralı getirmişti.





Parlamentoda ve Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen kararla açık havada maske zorunluluğu ülke geneline yayıldı. Ayrıca ülkede geçen Ocak sonunda ilan edilen acil durum da 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

İtalya'da Mart başında ülke çapında uygulanmaya başlanan sıkı karantina tedbirleri, salgın eğrisindeki düşüş trendinin sabitlenmesi üzerine Mayıs'tan itibaren kısmen gevşetilmişti.

Haziran-Temmuz aylarında en düşük seviyelere inen salgın eğrisi Ağustos ayında yeniden yükselişe geçmeye başlamıştı.

Ülkede son bir günde 2 bin 677 yeni vaka ve 28 ölüm kaydedildi. Toplam can kaybı 36 bin 30'a, toplam vaka sayısı da 330 bin 263'e ulaştı.

Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: Almanya'da günlük vaka sayısı Nisan'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı - Son Dakika Dünya

BBC
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