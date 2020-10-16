Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek - Son Dakika
BBC

Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek

16.10.2020 14:47
Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek, System.String[]

Avrupa Komisyonu, koronavirüse karşı olası bir aşı bulunması durumunda, aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzerindekilere ve sağlık sorunları nedeniyle risk altında bulunan kişilere yapılmasını kararlaştırdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüse karşı olası bir aşı bulunması durumunda, birlik üyesi ülkelerde aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzerindekilere, sağlık sorunları nedeniyle risk altında bulunan kişilere yapılmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs salgını ile mücadeleyi öncelikleri arasına alan Avrupa Komisyonu, Covid-19 hastalığına karşı aşı bulunması durumunda, etkili bir dağıtım ve aşılama için yol haritası hazırladı.

Komisyon, 17 Haziran'da AB Aşı Stratejisi doğrultusunda, üye devletler adına, aşı üreticisi şirketlerle ön tedarik anlaşması imzalamıştı.

Bu anlaşma kapsamında Avrupa İlaç Ajansı tarafından güvenlik ve etkinlik bakımından onay verilen aşılar, AB üyesi ülkelere nüfus oranları dikkate alınarak dağıtılacak.

Avrupa Komisyonu, şu anda 600 milyon doz aşı için bir anlaşma imzaladı ancak yakın gelecekte aşı üreticileriyle yeni anlaşmalar yapılacak.

Genel aşı dozu miktarı, dağıtımın ilk aşamalarında sınırlı olacağı için, AB üyesi ülkeler aşılama konusunda bazı gruplara öncelik tanıyacak. AB Aşı Dağıtımı ve Etkili Aşılama Stratejisi çerçevesinde, öncelikli gruplar şöyle sıralandı:





Avrupa Komisyonu, üye devletlerin ortak bir aşılama planı belirlenmesini istedi. Bu kapsamda, üye ülkeler şunları sağlamakla yükümlü olacak:

Komisyon, bu son madde ile yalan haberler ve aşı karşıtlarının kampanyaları nedeniyle insanların aşılanmaktan kaçmasını önlemeyi hedefliyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güvenli etkili bir aşının, koronavirüsü yenmek ve normalleşmek için en önemli şans olduğunu belirterek, aşının bulunması durumunda onu uygulamaya tamamen hazır olmak için böyle bir strateji geliştirdiklerini söyledi.

AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides de, AB genelinde enfeksiyonların hızla arttığını ve zamanın giderek daraldığını vurgulayarak, "Aşı bir sihirli değnek olmayacak ama hayat kurtarmak ve pandemiyi kontrol altına almak için merkezi bir rol oynayacak" dedi.

Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs aşısı: AB aşıda önceliği sağlık çalışanlarına, 60 yaş ve üzeri kişilere, riskli kategoridekilere verecek - Son Dakika Dünya

BBC
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