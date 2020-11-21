Koronavirüs aşısı - Pfizer: Aşı 25 Aralık'tan önce hastaların kullanımına sunulabilir - Son Dakika

Bilim insanları Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 25 Aralık'tan önce Covid-19 hastalarının kullanımına sunulabileceği belirtildi.

Merkezi Amsterdam'da bulunan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından, Aralık ayı başlarında BioNTech - Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen aşılara geçici ruhsat verilebileceği açıklanmıştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in Hollanda tıbbi sorumlusu Marc Kaptein, 25 Aralık'taki Noel Bayramı öncesi koronavirüs aşısına başlanmasının büyük olasılıkla mümkün olacağını açıkladı.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan Haber Saati (Nieuwsuur) programına konuşan Kaptein, 25-26 Aralık'ta kutlanan Hıristiyanların en önemli dini bayramı olan Noel'den önce aşılamaya başlamanın, şirketin en büyük hayali olduğunu söyledi.

Pfizer'in, bunu hırs haline getirdiğini vurgulayan Kapitein, "Bu senaryonun gerçeğe dönüşmesi gittikçe daha olası hale geliyor. Bu çok iyi bir haber" dedi.

Hollandalı yetkili, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen aşıyı eksi 70 derecede tutacak donduruculara da gerek olmadığını belirtti. Kapitein'e göre, aşıların eksi 70 dercede saklanması zorunluluğu, gerçekte daha az sorun teşkil edecek.

Aşının çözülmesinden itibaren 5 gün boyunca buzdolabında saklanabileceğini söyleyen Pfizer yetkilisi, "Hayat kurtaran bir ilacı kim 5 gün bekletir? Sanırım saatler içinde hepsi kullanılır" diye konuştu.

Kapitein'e göre, Pfizer, aşıya gereğinden fazla talep helse bile, patenti yayınlamayacak. Şirkete, üretimi arttırmak için lisans vermesi yönünde eleştiriler var. Ancak ABD'li firma, bunun mantıklı olup olmadığını sorguluyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansı'nın, Pfizer ve Moderna aşılarına Aralık ayı ortalarında geçici ruhsat verebileceğini açıklamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından tüm aşıların uygun şekilde değerlendirileceğini belirten Von der Leyen, "Herşey yolunda giderse, EMA tarafından Aralık ayının ikinci yarısında koronavirüs aşıları için şartlı pazarlama izni verebilir" demişti.

Avrupa İlaç Ajansı'nın açıklaması 11 Aralık'ta

EMA, ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile koronavirüs aşılarına ilişkin çalışmalar konusunda günlük istişarelerde bulunuyor. Ajans, üretici şirketlerin gelecekte eksik verileri tamamlaması koşuluyla, aşıya ilişkin daha az kapsamlı veriler temelinde onay verecek.

Şartlı pazarlama yetkisi; bir aşı ya da ilacın, karşılanamamış bir tıbbi ihtiyaç durumunda, gerekli ek verilerin eksikliğinden kaynaklanan olası risklerden daha ağır bastığı durumlarda veriliyor.

Avrupa İlaç Ajansı, 11 Aralık'ta Covid-19 aşılarının onaylanması konusunda internet üzerinden canlı yayınlanacak, halka açık bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda aşıların geliştirilmesi ve onaylanmasına ilişkin süreç hakkında kamuoyu bilgilendirilecek. Halkın, aşılara ilişikin beklenti ve endişelerini paylaşmasına da olanak sağlanacak.

AB Komisyonu, bugüne kadar 1 milyar 200 milyon doz aşı için anlaşma yaptı. Ursula von der Leyen, bu aşıların sadece Avrupa vatandaşları için değil, dünyanın yoksul ülkelerindeki savunmasız insanlar için de kullanılacağını söyledi.

AB Komisyonu, koronavirüs aşısı için Biontech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi - GSK, CureVac ve Janssen NV ile koronavirüs aşısı almak için anlaşma yaptı. ABD merkezli Moderna ile müzakereler de devam ediyor.

Hollanda hükümeti de, Cuma günü yaptığı toplantıda koronavirüs aşılarının ilk aşamada 60 yaş ve üzeri kişiler ile savunmasız gruplar ve sağlık çalışanlarına uygulanmasını kararlaştırdı.

Hollanda Sağlık Konseyi'nin tavsiyesi doğrultusunda öncelik, sağlık çalışanlarının yanı sıra, 155 bin huzurevi sakini ile de bakımevlerinde kalan zihinsel engelliler ve bunların bakıcılarına verilecek.

Daha sonra tıbbi rahatsızlığı bulunan 60 yaş üzeri kişiler ile toplumun diğer kesimleri aşılanacak.

Hollanda, aşılama çalışmaları öncesi 25 milyon iğne ve aşıları korumak için süper dondurucular satın aldı.