Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı - Son Dakika
BBC

Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı

10.11.2020 10:47

Sinovac adlı Çin şirketi tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de denenen 'CoronaVac' adlı koronavirüs aşısının Brezilya'daki denemeleri askıya alındı. Brezilyalı yetkililer, 29 Ekim'de meydana gelen "ciddi bir ters etki" nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Çin'de görülen ve yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden koronavirüs salgınına yönelik henüz net bir tedavi yöntemi bulunamazken, aşı çalışmaları devam ediyor. Çin kökenli Sinovac şirketi de 'CoronaVac' adlı aşınındenemelerini sürdürüyor. Endonezya ve Türkiye'de de denemelerin yapıldığı aşı için Brezilya'dan tedirgin edici bir haber geldi.

TERS ETKİ NEDENİYLE ASKIYA ALINDI

Gelen bilgilere göre aşının Brezilya'daki denemeleri askıya alındı. Brezilyalı yetkililer, 29 Ekim'de meydana gelen "ciddi bir ters etki" nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı. Sağlık alanındaki düzenleyici kurum olan Anvisa, "ters etkinin" ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. CoronaVac adlı aşının denemeleri son aşamaya gelmişti.

BUGÜN BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Brezilya'daki denemeleri gerçekleştiren Butantan adlı tıbbi araştırma enstitüsünün başkanı Dimas Covas, yerel medyaya denemelerin bir ölüm nedeniyle askıya alındığını söyledi. Ancak Reuters haber ajansına göre Covas, ölümün aşıyla bağlantısı olmadığında ısrar etti. Enstitünün bugün Türkiye saatiyle 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

AŞI DENEMELERİ ASKIYA ALINABİLİNİYOR

Eylül'de İngiltere'de de bir gönüllüde görülen ters etki nedeniyle başka bir Covid-19 aşısının denemeleri askıya alınmıştı. AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi düzenleyici kurumun onayıyla birkaç gün sonra denemelere devam etmişti.

ŞİRKET HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Sinovac'tan henüz açıklama yapılmadı. Aşı bir süredir acil kullanım programı kapsamında Çin'de insanlara bağışıklık kazandırmak için kullanılıyor.

Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı
Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Brezilya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de de denenen koronavirüs aşısı ciddi bir ters etki nedeniyle Brezilya'da askıya alındı - Son Dakika Dünya

BBC

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