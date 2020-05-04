"Koronavirüs ile ihmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık" - Son Dakika
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"Koronavirüs ile ihmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık"

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi'nin canlı yayın konuğu olan yazar Hayati İnanç, koronavirüs nedeniyle evde kalanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Bağcılar Belediyesi'nin canlı yayın konuğu olan yazar Hayati İnanç, koronavirüs nedeniyle evde kalanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Bugünlerin muhasebe zamanı olduğunu belirten İnanç, "İhmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Maddi gıdayı da manevi gıdayı da birlikte alalım. Ayrıca çocukları eğitmek için de çok iyi bir fırsat" dedi.

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın heyecanını "Evde Ramazan Farklı Yaşanır" diyerek online olarak evlere taşıyan Bağcılar Belediyesi, kültür sohbetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yazar Hayati İnanç, Çanakkale Zafer Müzesi'nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu. "Can Veren Pervaneler" isimli program, Bağcılar Belediyesi'nin  www.bagcilar.bel.tr/bagcilardaramazan adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşti.

"KENDİMİZİ HESABA ÇEKELİM"

Kovid-19 nedeniyle bu yıl Ramazan'ın zorlu bir imtihan olarak yaşandığını belirten İnanç, "Ramazan mahzun günlerimize geldi çattı. Bu bir ibret. Bir anlamda hepimizi durdurdu. Birkaç gün evimizde oturmaya mahkum olunca yatağa bağlı hastaları, senelerce yerinden kalkamayan insanları, hapis yatanları daha iyi anlamamıza imkan verdi. Ev ahalisiyle oturup sohbet etmek, kitap okumak gibi daha önce ihmal ettiğimiz birçok şeyi yapabiliriz. Bütün bunlar kazançtır. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyelim. Gelen her şey onun ihsanıdır. İnsan bu süreçten karlı da çıkabilir. Helalleşmeleri unutmuşuzdur. Bunları hatırlama fırsatı bulduk.  Sıradanlaşan hale gelen dikkate almadığımız rutin günahlarımız vardı. Şimdi muhasebe zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim" dedi.

"ANNE BABA SORUMLUDUR"

Karantina günlerinin çocukları eğitmek için iyi bir fırsat olduğunu da ifade eden İnanç, "Anne baba bu durumdan sorumludur. Gidişattan muhasebe edilecekler. Bu zamanda aile bağları güçlendirilebilir. Noksan olan şeyin adı muhabbettir. Günün en az bir öğününde aile fertlerinin bir araya gelmesi önemlidir. Maddi gıdayı da manevi gıdayı da birlikte alalım. Beraber ibadet yapalım beraber yemek yiyelim. İnsanlar birbirlerini böyle severler. Birbirimizin kıymetini bilelim. Aile efradı önemli" diye konuştu.

"SEVMEDEN OLMAZ"

İnanç, sosyal medya üzerinden kendisine yönlendirilen soruları da cevaplandırdı. Bu sorulardan biri de "Hayırlı bir evlilik için ne yapmalıyız?" oldu. İnanç, soruyu şöyle cevaplandırdı: "Evlilik, sonuçları ahirete yansıyan bir olaydır. Evvela yol arkadaşı sonra yol. Hassas davranmalı. Sevmeden olmaz. Sevgi olmalı. Bununla birlikte tanımak da lazım. Aklı başında insanlarla istişare edilmeli. Ömrünü geçireceği kişiyi yoruluncaya kadar aramalı. Uygun aday olmaması durumunda laf olsun diye evlenilmez."

Bağcılar Belediyesi kültür etkinlikleri Ramazan ayı boyunca devam edecek.


Bağcılar Belediyesi, Koronavirüs, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:12 Kaynak: DHA


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