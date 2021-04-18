Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti - Son Dakika

Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

18.04.2021 01:10

Koronavirüs vaka sayılarının günlerdir rekor kırdığı ülkemizde durum giderek vahim bir hal alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı 62 bin 606 vakanın ardından ardından Türkiye günlük vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yerleşti. İlk sırada 260 bin 778 vaka ile Hindistan, ikinci sırada ise 65 bin 749 vaka ile Brezilya, 4. sırada ise 58 bin 665 vaka ile ABD yer aldı. Avrupa kıtası göz önüne alındığında ise Türkiye uzun süredir ilk sırada yer alıyor.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. 62 bin 606 yeni vakanın tespit edildiği ülkemiz dünya sıralamasında ürküten bir konumda yer alıyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları günlerdir rekor üstüne rekor kırıyor. 17 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2973'ü semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 288 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 608, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645'e yükseldi.

Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA ABD'Yİ GEÇTİK

17 Nisan'da açıklanan günlük vaka sayısına göre en çok vaka 260 bin 778 ile 1.4 milyar nüfuslu Hindistan'da görüldü. Hindistan'ı 65 bin 749 vaka ile Brezilya takip etti. Listede 3. sırada ise Türkiye yar aldı. Koronanın merkez üssü olarak kabul edilen ABD'de de 58 bin 665 vaka tespit edildi.

AVRUPA'DA UZUN SÜREDİR BİRİNCİ SIRADAYIZ

62 bin 606 yeni vakayla birlikte Türkiye, Avrupa'da yine zirvede yer aldı. Türkiye'yi sırasıyla Fransa, Almanya ve Polanya takip etti.

Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında ABD'yi geçti

TOPLAM VAKA SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Mutasyonlu virüsle vakaların patlama yaptığı Türkiye, toplam vaka sayısında listede hızla üst sıralara tırmanıyor. Dünya sıralamasındaki yerimiz 4 milyon 212 bin 645 toplam vaka ile 7 numara oldu.

Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında ABD'yi geçti

ÖLÜ SAYISINA GÖRE DÜNYA SIRALAMASI

Türkiye'nin hala pozitif olan tek verisi Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarında görünüyor. Türkiye ölü sayısına göre dünya sıralamasında 19. numarada bulunuyor. Türkiye'de bugüne kadar 35 bin 608 kişi Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. İlk sırada yer alan ABD'de ise ölü sayısı 580 bini aştı.

Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında ABD'yi geçti
Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti

Koronavirüs Aşısı, Korona tablosu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun Sokak kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı! Kardeşinin ceza yediğini duyan ağabey, yanındakini tokatladı Sokak kısıtlamasını ihlal eden 2 genç ortalığı karıştırdı! Kardeşinin ceza yediğini duyan ağabey, yanındakini tokatladı Belarus Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Saldırının arkasındaki ülkeyi Lukaşenko açıkladı Belarus Devlet Başkanı'na suikast girişimi! Saldırının arkasındaki ülkeyi Lukaşenko açıkladı Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan aşı karşıtlığını yükseltecek sözler: Yapılan aşılar kısırlaştırıcı olabilir Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi 'Fatih Terim ile aranızda sıkıntı var mı?' sorusuna Mustafa Cengiz, 'Hayır, yarın toplanıyoruz' yanıtını verdi         
00:32
Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble Rusya'nın Türkiye kararı kendi ülkesini de vurdu: Kayıp 5 milyar ruble         
00:13
Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi Fenerbahçe'den Ülker Stadyumu'nun ekranlarında yayınlanan Kanal İstanbul karşıtı reklam için açıklama geldi         
23:30
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu         
23:08
Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz Yeni yaşını kutlayan Duygu Özaslan'dan süper minili ve derin dekolteli poz         
22:00
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi         
19:28
17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
16:14
Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti         
15:17
Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı         
14:43
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 01:52:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs verilerinde rekor kıran ülkemiz günlük vaka sayısında ABD'yi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei