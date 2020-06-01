Koronavirüs ve turizm: İtalya Dışişleri Bakanı Avrupa'ya rest çekti, 'Kapıyı yüzümüze kapatanlara...

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'ya yönelik seyahat kısıtlaması planlayan ülkeleri "Bize saygı göstermeyenlere sınırlarımızı kapamaya hazırız" diyerek uyardı.

Luigi Di Maio, bugün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan söyleşisinde "Avrupa ruhuna inanıyoruz ama bize saygı göstermeyenlere sınırlarımızı kapamaya hazırız" dedi

Di Maio, "İşbirliğine inanıyoruz ama mütekabiliyet ilkesine de inanıyoruz. (5-9 Haziran tarihleri arasındaki) Almanya, Slovenya ve Yunanistan ziyaretlerimi bu ruhla gerçekleştireceğim. İtalya şeffaflığıyla fark yarattı, mevcut verilerimiz de rahatlatıcı nitelikte. Polemiğe girmek istemiyoruz ama birileri kendi çıkarları için yüzümüze kapıyı çarpmayı düşünüyorsa karşılık veririz. Kişisel davrananlara biz de kapıyı kapatırız" diye konuştu.

Milli gelirin yüzde 13'ü turizmden

Pandemiden ilk etkilenen Avrupa ülkesi olan ve 33 binden fazla can kaybıyla en ağır bilançoya sahip ülkeler arasında yer alan İtalya, bu imaj nedeniyle uluslararası turizmin durmasından endişe ediyor.

Turizm, İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 13'ünü oluşturuyor.

İtalya hükümeti, ülke içindeki bölgeler arasında ve Avrupa ülkeleri ile seyahatlere Çarşamba gününden itibaren izin vermeyi planlıyor. Ancak ülkeye yönelik uluslararası turizmin canlanabilmesi için, İtalya ile karşılıklı seyahatlerin başlamasına diğer ülkelerin de onay vermesi gerekiyor.

Son haftalarda bazı Avrupa ülkeleri arasında turistik seyahatleri düzenleyecek ikili ya da çoklu anlaşmalar, turizm koridorları oluşturulması gibi planlar gündeme gelmişti.

İtalya, ülkeler arasında ikili anlaşmalar yapılarak bazı ülkelerin dışarıda bırakılması fikrine karşı çıkıyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Cumartesi günü yaptığı açıklamada da, geçmişte veba ve cüzzam gibi hastalıklar için kurulan izole konumdaki hastanelere (lazzaretto) atıfla "Birileri bize lazzaretto muamelesi yapmayı düşünüyorsa bilsinler ki biz de yerimizde durmayız" dedi.

Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırların açılıp açılmaması konusunda bireysel kararlar almasının "AB ruhunu çökertme ve Avrupa'yı yıkma" tehlikesi yarattığını söyledi.

Yunanistan'dan İtalya'nın 4 bölgesine kısıtlama

Son olarak Yunanistan geçen Cuma günü, 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıklamıştı.

29 ülkelik listede İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere yer almıyordu. Yunanistan'a komşu ülkelerden ise yalnızca Türkiye listeye dahil edilmemişti.

Yunanistan hükümeti hafta sonunda bu kararı daha detaylı olarak açıkladı. Yunanistan'ın Roma Büyükelçiliği tarafından da yayımlanan açıklamada, 15 Haziran'dan sonra İtalya'dan Atina ve Selanik havalimanlarına uçuşların başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre Yunanistan, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın (EASA) Covid-19 açısından yüksek riskli bölgeler listesine aldığı havaalanlarından gelenlere yönelik özel tedbirler uygulayacak.

15 Haziran'dan itibaren bu havaalanlarından Yunanistan'a gidenlere koronavirüs testiyapılacak. Test sonucu negatif olsa da bu kişilere 7 gün karantina uygulanacak. Test sonucu pozitif çıkarsa karantina süresi 14 güne uzayacak.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın söz konusu listesinde, İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya, Piemonte, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerindeki havaalanları bulunuyor.

Listede Türkiye'den ise "tüm havaalanları" yer alıyor.