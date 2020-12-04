Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan MHP Aydın İl Başkanı, hastanede tedaviye alındı
04.12.2020 21:11
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan ve Halen MHP Aydın İl Başkanlığı görevini yürüten Haluk Alıcık, geçen hafta döndüğü Karadeniz gezisi sonrası rahatsızlanarak evinde istirahat etmeye başladı. Halsizlik şikayetlerinin artması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne giden Alıcık'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Alıcık, hastanede tedaviye alındı.
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