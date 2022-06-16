Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı

16.06.2022 21:51
Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 6-12 Haziran 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 7 bin 556 kişi pozitif çıktı, 7 bin 241 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Haziran 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 7 bin 556 kişi pozitif çıktı, 7 bin 241 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuya açık alanlardaki son tedbirlerin de kaldırılmasının ardından 1 Haziran'da yaptığı duyuru ile Covid ile ilgili verilerin artık haftalık olarak duyurulacağını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı "Türkiye haftalık Covid-19 tablosu" 6-12 Haziran 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde; 7 bin 556 vaka ortaya çıkarken, 20 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 241 kişi ise iyileşti. 12 Haziran itibariyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye, toplam vefat sayısı ise 98 bin 996'ya ulaştı.

30 Mayıs ile 5 Haziran arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 7 bin 332, vefat sayısı 19, iyileşen sayısı 7 bin 843 kişi idi.

Buna göre önceki hafta ile kıyaslandığında; geçen haftaki vaka sayısı 224, vefat sayısı bir kişi artarken, iyileşen sayısı ise 601 kişi azaldı.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Koronavirüste Bu Hafta: 20 Kişi Hayatını Kaybetti; 7 Bin 556 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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