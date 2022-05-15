Koronavirüste Bugün: 10 Kişi Hayatını Kaybetti; 1154 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 10 Kişi Hayatını Kaybetti; 1154 Kişi Pozitif Çıktı

15.05.2022 20:44
Koronavirüste Bugün: 10 Kişi Hayatını Kaybetti; 1154 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 120 bin 183 testten 1154’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1190 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 15 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 120 bin 183 testten 1154'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1190 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 625 bin 535 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 10 Kişi Hayatını Kaybetti; 1154 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 10 Kişi Hayatını Kaybetti; 1154 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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