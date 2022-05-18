Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 1443 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 1443 Kişi Pozitif Çıktı

18.05.2022 21:01
Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 1443 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 563 testten 1443’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1274 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 563 testten 1443'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1274 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 661 bin 34 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 1443 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 3 Kişi Hayatını Kaybetti; 1443 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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