Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı

25.05.2022 19:54
Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 573 testten 1260’ı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1225 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 573 testten 1260'ı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1225 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 705 bin 146 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüste Bugün: 4 Kişi Hayatını Kaybetti; 1260 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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