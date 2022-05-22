Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı - Son Dakika
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Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı

22.05.2022 22:35
Koronavirüste Bugün: 5 Kişi Hayatını Kaybetti; 905 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın 22 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 118 bin 852 testten 905’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1019 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 118 bin 852 testten 905'i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1019 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 678 bin 580 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

"Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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