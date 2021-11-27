Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

İstanbul'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli çocuk gelişim uzmanı Betül Kıraç Gürler, Zonguldak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi. Gürler, bu sırada koronavirüse yakalandı. Koronavirüsü yenen Betül Kıraç Gürler, beynine giden damarlardan birinde pıhtı atması sonucu rahatsızlandı.

7 AYLIK BEBEK SEZERYENLE ALINDI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Betül Kıraç Gürler'in 7 aylık bebeği sezaryenle alındı. Ali Enver adı verilen bebek hastanede tedaviye alındı, annesi ise dün gece yaşamını yitirdi.

İKİ ÇOCUK ÖKSÜZ KALDI

Muhammed Gürler ile evli ve 1 çocuğu daha bulunan Betül Kıraç Gürler'in cenazesi, sabah saatlerinde İnağzı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.