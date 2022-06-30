"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı

30.06.2022 23:42

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bingöl'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Hükümet Konağı önünde bir araya gelen koruyucu aileler, Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın da katılımıyla ellerinde "Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı", "Haydi Bingöl Koruyucu Aile Olalım", Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkıdır" yazılı pankartlarla Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Vali Yardımcısı Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Genelgesi ile 30 Haziran'ın Türkiye'de Koruyucu Aile Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda bugüne dikkat çekmek için yürüyüş düzenlediklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Şu an ilimizde 41 ailemizde 53 çocuğumuza koruyucu aile hizmetini vermekteyiz. Amacımız koruyucu aile hizmetini daha da geliştirerek kuruluşlarımız bünyesindeki çocuklarımızı aileleriyle buluşturmak. Onları sıcak aile yuvasına kavuşturmaktır. Koruyucu aile hizmetlerini Bingöl genelinde daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz."

Program kapsamında aileler ziyaret edildi, bir alışveriş merkezinde etkinlik yapıldı.

Batman

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turgut Özal Bulvarı Batman Park AVM önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından parkta koruyucu aile şenliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çocuklar geleneksel oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, programda, koruyucu ailenin önemini anlatı.

Devlet olarak koruyucu aile modeliyle gereken maddi imkanı sağladıkları ifade eden Canalp, şöyle devam etti:

"Tüm Batmanlılara seslenmek istiyorum. Kendi yuvalarında iki evlatları varsa yanlarına bir çocuğu daha koruyucu aile olarak yanlarına alabilirler. Böylelikle bir evladımıza daha sıcak bir aile desteği sağlamış olurlar. Bir evlada yapmış olduğumuz katkıyı da hem devlet hem de toplum takdir edecektir."

Elazığ

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Rektörlüğü önünden başlayarak Fethi Sekin Mesire Alanı'na kadar davul klarnet eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe, Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Küçükyurt, kurum temsilcileri ve koruyucu aileler katıldı.

Yürüyüşün ardından koruyucu aileler çocukları ile folklor ekibinin oyunlarına eşlik etti.

Küçükyurt, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, amaçlarının, devlet korumasındaki çocukların koruyucu aile hizmetinden faydalanmaları noktasında bir farkındalık oluşturmak olduğunu anlattı.

Çocukların koruyucu aileler tarafından ev ortamında büyütülmesi için çaba gösterdiklerini bildiren Küçükyurt, "Devletimiz her koruyucu aileye hem aylık ücret vermekte hem de onun okul ve diğer ihtiyaçlarını da gidermektedir. Gerektiğinde özel okula göndermektedir. Koruyucu aileye verdiğimiz çocuklar özünde devletin çocuklarıdır, yine bizim kontrolümüz altında. Her ay düzenli olarak aileleri kontrol ediyoruz. Uygun olmayan ailelerden çocuklarımızı alıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi 'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı 'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Elazığ, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 23:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: "Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement