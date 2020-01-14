KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor - Son Dakika

KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor

6 saat önce

BALIKESİR'de, iki yıl önce evlerinde saçaklı makarna yaparak ilçe marketlerine satan Fatma ve Hakan Alkan çifti, kısa süre içinde siparişlere yetişemeyince KOSGEB desteği ile imalathane açtı.

KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor, System.String[]

BALIKESİR'de, iki yıl önce evlerinde saçaklı makarna yaparak ilçe marketlerine satan Fatma ve Hakan Alkan çifti, kısa süre içinde siparişlere yetişemeyince KOSGEB desteği ile imalathane açtı. Ürettikleri 'saçaklı makarnayı' bir çok şehre satmaya başlayan çift, taleplere yetişemiyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan Fatma ve Hakan Alkan çifti, iki yıl önce evde saçaklı makarna yaparak ilçe ve çevresindeki marketlere satmaya başladı. Çift kısa süre içinde artan talepler üzerine iş yeri açmaya karar verdi. Üç çocuk annesi Fatma Alkan, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi'ne (KOSGEB) başvurarak, aldıkları 100 bin lira krediyle iş yeri açtı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlere yaptıkları ürünleri gönderen çift, taleplere yetişemiyor.

'KOSGEB'İN ÖNEMLİ KATKILARI OLDU'

Yaptıkları ürünlerin tamamen doğal olduğunu belirten Hakan Alkan, "Ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi kullanmadan ıspanaklı, pancarlı, domatesli ve kapya biberli makarna yapıyoruz. Ayda 3 buçuk ton makarna üretiyoruz. Aylık ciromuz 60 bin liraya yakın. 4 kişi daha bizimle birlikte çalışıyor. KOSGEB'ten destek aldık, bize önemli katkıları oldu. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve Bursa'ya ürün gönderiyoruz, dönüşler çok güzel. Siparişlerimize yetişmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki daha fazla üretelim, daha fazla büyüyelim, daha fazla istihdam sağlayalım" dedi.


Balıkesir, İstanbul, Ankara, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum
Vasip Şahin: Hasan'ın sağlık tedavisine başladık Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz? Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 18:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]