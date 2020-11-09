Köşk Belediye Başkanı Güler'in 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Güler mesajında; " 10 Kasım, milletimiz için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda onun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. 10 Kasım; bir milletin topyekün istiklal mücadelesi verdiği bir dönemde azmi ve cesaretiyle liderliğini yapan, düşmanların yurdumuzdan temizlenmesine öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın, bir kez daha anlamanın günüdür. Büyük önder Atatürk'ün hayatını, mücadelesini, aziz milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Türk milletine kendi kendini yönetme hakkını ve kendi kaderini tayin etme imkanını veren büyük Önder'in yine milletinin refah ve huzuru için bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealini gerçekleştirmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Gazi'nin hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur. Genç nesillere emanet ettiği ve 'En büyük eserim' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dahilinde varlığını devam ettirmektedir. Gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla ve de bilinçle bu kutsal emaneti bizden büyük bir onurla devralacaklarına, cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbal mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN