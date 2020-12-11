KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz" - Son Dakika

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak görevinin başına dönen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Gerçekten ölümün sizinle beraber yaşadığını hissediyorsunuz. Bir odada tek başınasınız. O tek başına süreç içinde elinizi kolunuzu oynatamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayının ilk haftasında Kovid-19'a yakalandığını ve çok ağır bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı.

Hastalığı hiçbir zaman kendisine yakıştırmadığını ancak yakalandığında işin ciddiyetini daha iyi anladığını belirten Yavuz, "Şu anda insanlarımız meydanlarda 'bana bir şey olmaz' mantığıyla böyle geziyorlar. Biz de aynı o düşüncedeydik ama iş ciddiye bindiğinde öyle olmadığını gördük. İlk belirtileri müthiş derecede bir halsizlik, özellikle burun bölgesinden aldığımı tahmin ediyorum çünkü hani bir duvarı zımparalarsınız ya öyle ağrılarla başladı. Sırtımda müthiş ağrılar oluştu, daha sonra elimizi, kolumuzu kaldıramayacak duruma geldik ve inanın sabahlara kadar nöbet tuttuk." diye konuştu.

Yavuz, tedavisini ilaçlı olarak evde doktor kontrolünde tamamladığını, virüsün psikolojik etkilerini hissettiğini ifade etti.

Hastalığa yakalandığını ilk duyduğunda büyük bir çöküntü yaşadığını kaydeden Yavuz, "Gerçekten ölümün sizinle beraber yaşadığını hissediyorsunuz. Bir odada tek başınasınız. O tek başına süreç içinde elinizi, kolunuzu oynatamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Bu illeti ancak kurallara uyduğumuz takdirde silip atabiliriz"

Yavuz, hastalığı atlatmasına rağmen virüsün olumsuz etkilerini yaşamaya devam ettiğini, bunun günlük yaşamını da etkilediğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Ben 15 günlük bir süreci geçirdim ama hala 5-6 adım attığımda yoruluyorum. Bazen eve gittiğimizde inanın elimizi kaldıracak, adım atacak halimiz olmuyor, öksürükler devam ediyor. Ne olur 'Bu illeti ben atlattım da bitti.' demeyin. Böyle bir olay yok, fevkalade büyük bir unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk var. Kovid-19'u yenen bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum, belki şu an vücudumuzda antikorlar oluşmuştur ama buna rağmen o günleri yaşadığım için 2 maske ile geziyorum. Eğer bugün maskesiz gezip de bu sosyal mesafeyi korumayanlar, koronaya meydan okuyanlar bu illetin kenarından bir geçmiş olsalardı inanın bugün bunların hiçbiri evinden dışarı çıkmazdı. Ne olur evlatlarınızı, yaşlılarınızı, sevdiklerinizi düşünüyorsanız kurallara uyalım, bu illeti yenecek bizleriz, bu illeti ancak biz kurallara uyduğumuz takdirde silip atabiliriz yoksa o bizi yok etmeye devam edecek. Ben bir örnek vermek istiyorum, kızım doktor ve boğazımda çok feci ağrılar oluşmuştu. Kapıya kadar geldi 'Baba lütfen bir boğazına bakabilir miyim?' dedi. Odada bulunduğu süre 30 saniyeyi geçmedi. 30 saniyenin içerisinde benim doktor kızım da bu illete yakalandı, düşünün yani o kadar tehlikeli."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Yavuz, insanlara işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.