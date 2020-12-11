KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz"

11.12.2020 11:05
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak görevinin başına dönen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Gerçekten ölümün sizinle beraber yaşadığını hissediyorsunuz. Bir odada tek başınasınız. O tek başına süreç içinde elinizi kolunuzu oynatamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz.

Hatay'da yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak görevinin başına dönen Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, "Gerçekten ölümün sizinle beraber yaşadığını hissediyorsunuz. Bir odada tek başınasınız. O tek başına süreç içinde elinizi kolunuzu oynatamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayının ilk haftasında Kovid-19'a yakalandığını ve çok ağır bir tedavi süreci geçirdiğini anlattı.

Hastalığı hiçbir zaman kendisine yakıştırmadığını ancak yakalandığında işin ciddiyetini daha iyi anladığını belirten Yavuz, "Şu anda insanlarımız meydanlarda 'bana bir şey olmaz' mantığıyla böyle geziyorlar. Biz de aynı o düşüncedeydik ama iş ciddiye bindiğinde öyle olmadığını gördük. İlk belirtileri müthiş derecede bir halsizlik, özellikle burun bölgesinden aldığımı tahmin ediyorum çünkü hani bir duvarı zımparalarsınız ya öyle ağrılarla başladı. Sırtımda müthiş ağrılar oluştu, daha sonra elimizi, kolumuzu kaldıramayacak duruma geldik ve inanın sabahlara kadar nöbet tuttuk." diye konuştu.

Yavuz, tedavisini ilaçlı olarak evde doktor kontrolünde tamamladığını, virüsün psikolojik etkilerini hissettiğini ifade etti.

Hastalığa yakalandığını ilk duyduğunda büyük bir çöküntü yaşadığını kaydeden Yavuz, "Gerçekten ölümün sizinle beraber yaşadığını hissediyorsunuz. Bir odada tek başınasınız. O tek başına süreç içinde elinizi, kolunuzu oynatamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Bu illeti ancak kurallara uyduğumuz takdirde silip atabiliriz"

Yavuz, hastalığı atlatmasına rağmen virüsün olumsuz etkilerini yaşamaya devam ettiğini, bunun günlük yaşamını da etkilediğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Ben 15 günlük bir süreci geçirdim ama hala 5-6 adım attığımda yoruluyorum. Bazen eve gittiğimizde inanın elimizi kaldıracak, adım atacak halimiz olmuyor, öksürükler devam ediyor. Ne olur 'Bu illeti ben atlattım da bitti.' demeyin. Böyle bir olay yok, fevkalade büyük bir unutkanlık, halsizlik ve yorgunluk var. Kovid-19'u yenen bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum, belki şu an vücudumuzda antikorlar oluşmuştur ama buna rağmen o günleri yaşadığım için 2 maske ile geziyorum. Eğer bugün maskesiz gezip de bu sosyal mesafeyi korumayanlar, koronaya meydan okuyanlar bu illetin kenarından bir geçmiş olsalardı inanın bugün bunların hiçbiri evinden dışarı çıkmazdı. Ne olur evlatlarınızı, yaşlılarınızı, sevdiklerinizi düşünüyorsanız kurallara uyalım, bu illeti yenecek bizleriz, bu illeti ancak biz kurallara uyduğumuz takdirde silip atabiliriz yoksa o bizi yok etmeye devam edecek. Ben bir örnek vermek istiyorum, kızım doktor ve boğazımda çok feci ağrılar oluşmuştu. Kapıya kadar geldi 'Baba lütfen bir boğazına bakabilir miyim?' dedi. Odada bulunduğu süre 30 saniyeyi geçmedi. 30 saniyenin içerisinde benim doktor kızım da bu illete yakalandı, düşünün yani o kadar tehlikeli."

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını isteyen Yavuz, insanlara işleri olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz

Abdulhekin Ayhan, Kırıkhan, Hatay, Ağrı, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 lira sınırına dayandı İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti
Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı Galatasaray, Wesley Sneijder'in Juventus'a attığı golü sosyal medyadan paylaştı         
11:14
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi         
10:24
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım         
10:19
Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu         
10:01
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Koronavirüs ilacı Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor         
09:36
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 11:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ağrı ve sızılarla beraber son günleriniz olduğunu düşünüyorsunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei